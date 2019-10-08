Кремль пока не получал поздравления от Трампа и Зеленского в адрес Путина с днем рождения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина с днем рождения, который глава государства отметил 7 октября, от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До конца дня [7 октября] я не видел среди поступивших посланий [с поздравлениями] каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", - сказал он. "Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой, - пояснил Песков. - А могут и вообще не поступать".

В понедельник в Кремле сообщили, что российского лидера с 67-летием поздравили, в том числе по телефону, целый ряд мировых лидеров. Среди них - президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый руководитель этой страны Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон.