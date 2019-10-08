СМИ: двухэтажный автобус группы Wings Пола Маккартни выставили на аукцион

ТАСС, 8 октября. Двухэтажный автобус, в котором Пол Маккартни со своей рок-группой Wings (1971-1981) около полувека назад исколесил Европу, выставлен на аукцион Omega Auctions. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на аукционеров, торговая площадка которых находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд.

Даблдекер, который изначально, в 1950-1960-х годах, перевозил пассажиров в графствах Эссекс и Норфолк, оценен в £15-25 тыс. ($18,4-30,7 тыс.). Он был приобретен Маккартни для летнего европейского турне Wings Over Europe в 1972 году, чтобы путешествовать вместе с семьями, детьми. Для удобства в пути сиденья на втором этаже заменили на матрасы и пуфы.

"Мы разрисовали автобус психоделическими рисунками, чтобы добавить магии" нашему средству передвижения, вспоминает Маккартни. "На первый взгляд, если посмотреть на это житейски, затея с тем, чтобы взять и поставить на верхнюю палубу еще и манеж, а также колесить по европейским дорогам вместе со всеми детьми, показалась бы необычной, - сказал музыкант. - Однако мы не были нормальной группой".

В конце этого путешествия Wings даблдекер каким-то образом оказался рядом с рок-кафе на Тенерифе. Там его и увидел лет 10 назад нынешний владелец Джастин Джеймс. "Я не знал, что будут с автобусом делать, но хотел одного - чтобы он не сгнил", - рассказал Джеймс.

Через восемь лет ему все же удалось перевезти машину в графство Оксфордшир. На операцию по транспортировке он потратил £25 тыс. Если на аукционе автобус будет продан по большей цене, то этот излишек, по словам Джеймса, он собирается передать благотворительной организации Arms Around the Child, попечителем которой является.

Wings была создана Маккартни после распада The Beatles. 12 синглов Wings входили в британский Top-10, 14 синглов - в первую американскую десятку.