ГИБДД привлечет к ответственности блогера Гасанова за нарушения в Самаре

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Блогер Гусейн Гасанов будет привлечен к ответственности за нарушения правил дорожного движения в Самаре. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов на заседании регионального правительства.

"О факте узнали из соцсетей, установили машины, которые допускали нарушения. Возбудили дела, будем привлекать к административной ответственности", - сказал Некрасов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться в ситуации. "Какие-то заезжие гости устраивают акции демонстративные, наплевательски относятся к закону. Они провоцируют молодых людей на правонарушения", - сказал губернатор.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, четверо нарушителей уже привлечены к ответственности, в отношении восьмерых проводится проверка. Как установили сотрудники полиции, в Самаре двигалась колонна из 11 автомобилей, которая сопровождала автомобиль Mercedes-Benz G63, которым управлял 25-летний мужчина, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. По данным полиции, он перевозил не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров вне салона транспортного средства, сам также не был пристегнут. "Собственнику автомобиля направлена повестка с требованием о явке в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении полиции.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором заметно, как в Самаре движется колонна из дорогих автомобилей, нарушая правила дорожного движения. Автомобили выезжают на встречную полосу, пересекют сплошную разметку.

Гасанов - российский блогер, имеет более 11 млн подписчиков в Instagram. Снимает короткие комедийные видео.