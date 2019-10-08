Житель Калининградской области взыскал с Минфина 1 млн рублей за незаконное уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Мужчина, обвиненный в мошенничестве в Калининградской области и девять лет ожидавший передачи своего уголовного дела в суд, взыскал с Минфина РФ один миллион рублей в качестве компенсации морально вреда в связи с незаконным уголовным преследованием. Об этом сообщила пресс-служба Славского районного суда, куда мужчина обратился с исковым заявлением.

"Обвиняемый, ожидавший 9 лет передачи уголовного дела в суд, взыскал 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина обратился в суд "с иском к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда", и этот иск удовлетворен.

По данным пресс-службы, уголовное дело против истца было возбуждено весной 2009 года. В мае того же года он был задержан и помещен под стражу, а спустя год меру пресечения для него изменили на подписку о невыезде. Уголовное дело было прекращено в апреле 2012 года "за отсутствием в его действиях состава преступления", но мужчина узнал об этом только в 2018 году, когда сам обратился в правоохранительные органы.

Рассмотрев иск, суд отметил, что истец более трех лет находился под следствием в качестве подозреваемого и обвиняемого, участвовал в проведении множества следственных действий, в его жилище производились обыски. Он был лишен возможности общаться с тремя несовершеннолетними детьми, женой и матерью-инвалидом, а также оказывать им помощь. В связи с причинением морального вреда суд взыскал в его пользу один миллион рублей.

Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеет подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным статьями 24 и 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела" и "Основания прекращения уголовного преследования"), уточняется в сообщении пресс-службы суда.