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Гендиректор ФАО считает, что для борьбы с изменением климата делается недостаточно

При этом Цюй Дунъюй подчеркнул, что одним из основных элементов такой борьбы является сельское хозяйство

РИМ, 8 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Цюй Дунъюй, с 1 августа возглавляющий организацию со штаб-квартирой в Риме, считает, что мировое сообщество делает недостаточно для борьбы с климатическими изменениями. Об этом он заявил во вторник в интервью ТАСС.

"Правительствам, частному сектору и населению планеты в целом следовало бы делать больше, чтобы противостоять климатическим изменениям. И сельское хозяйство - один из ключевых элементов этой борьбы. Сельское хозяйство напрямую зависит от погоды, и последствия климатических изменений могут вести к более частым засухам и наводнениям, распространению паразитов и инфекций и, как результат, деградации всей экосистемы. В то же время и перед агросектором стоит задача снижения выбросов парниковых газов", - сказал Цюй Дунъюй.

По данным специалистов ФАО, конфликты и последствия климатических изменений остаются основными причинами сохранения голода. Одной из задач ФАО является разработка и реализация более эффективных и менее загрязняющих окружающую среду методов ведения сельского хозяйства. "Они включают цикличное производство, рациональное управление природными ресурсами и экологически чистое агропроизводство", - пояснил собеседник агентства.

Цюй Дунъюй убежден, что сельское хозяйство играет ключевую роль и в достижении целей в области устойчивого развития, особенно "Нулевого голода", которого планируется достигнуть к 2030 году. Как отметил гендиректор ФАО, необходимо обратиться к нуждам более 2 млрд людей, живущих в наиболее уязвимых и нестабильных условиях. "Более 80% из них заняты в небольших сельских хозяйствах. Мы должны перенаправлять больше ресурсов в самые бедные регионы, чтобы точечно бороться с бедностью, вкладывать в создание крепких продовольственных цепочек и уделять больше внимания разнообразию локального сельскохозяйственного производства", - сказал он.

Он рассказал, что в сентябре ФАО запустила инициативу "Рука об руку", что в буквальном смысле означает "помощь слабым и небольшим рукам со стороны больших и крепких рук". Речь идет об уязвимых развивающихся странах, небольших развивающихся островных государствах и странах без выхода к морю. В этой программе партнерства предполагается участие как стран-доноров, так и представителей частного сектора и неправительственных организаций.

Поездка в Россию

Россия - одна из первых стран, которую китаец Цюй Дунъюй посещает после того, как занят пост гендиректора ФАО. В Москве он примет участие в российской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая пройдет на ВДНХ с 9 по 12 октября. В день открытия у него запланировано выступление на пленарной сессии. Кроме того, в программе визита значатся встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексеем Гордеевым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым.

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Россия
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