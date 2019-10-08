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Число россиян, позитивно оценивающих межнациональные отношения, выросло на 30% за пять лет

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова в Ханты-Мансийске, в настоящее время отношения между народами в стране можно считать стабильными и положительными

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Число россиян, позитивно оценивающих отношения между народами в России, за пять лет выросло на 30% - с 53% до 80%. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов в Ханты-Мансийске в ходе Всероссийского форума национального единства.

"В настоящее время почти 80% жителей России считают отношения между людьми разных национальностей положительными, благожелательными и благополучными. Это очень важно, если учесть, что еще пять лет назад таких было около 53%. Благодаря различным решениям правительства России удалось выстроить такую систему национальной политики, сделать так, чтобы гармонизация отношений стала одним из приоритетов работы, как в регионах, так и в муниципалитетах", - сказал он.

По его словам, в настоящее время отношения между народами в стране можно считать стабильными и положительными. В пример он привел Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. "По нашим оценкам, вопрос межнациональных отношений жители Югры ставят на 10-15 место среди волнующих их проблем. Они не видят угрозы в этой сфере и оценивают ситуацию как благополучную", - пояснил Магомедов.

Всероссийский форум национального единства проходит в Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября. По информации властей Югры, в форуме принимают участие более 600 человек из большинства регионов России и ближнего зарубежья - представители власти, некоммерческих организаций, учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодежной политики.

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Россия
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