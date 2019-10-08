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В зону цифрового телевещания не попали более 80 населенных пунктов Крыма

Причиной этого стали особенности рельефа местности

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Жители более 80 населенных пунктов Крыма не смогут принимать цифровой сигнал эфирного телевидения из-за особенностей рельефа. Об этом сообщили во вторник журналистам в управлении информационной политики республиканского Мининформа.

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Крым входит в число регионов, которые 14 октября в четвертой волне перейдут с аналогового телевещания на цифровое.

"Данная ситуация возникла из-за особенностей рельефа местности, в связи с чем некоторые села и поселки не смогут принимать цифровой сигнал: 28 населенных пунктов в Белогорском районе, 18 - в Бахчисарайском, девять - в Ленинском, три - в Кировском районах, пять - в городском округе Алушта, по шесть населенных пунктов в Симферопольском районе и городском округе Судак, по два населенных пункта в городском округе Ялта и Раздольненском районе, по одному - в городском округе Феодосия, Нижнегорском, Первомайском, Сакском и Джанкойском районах", - говорится в сообщении.

Еще около 100 населенных пунктов региона находятся в зоне частичного охвата сетью эфирной цифровой трансляции, отмечается в сообщении. "В бюджет республики было заложено порядка 60 млн рублей на компенсацию покупки ТВ-тюнера малообеспеченным слоям населения, а также спутникового оборудования в местах, где цифровой сигнал отсутствует из-за рельефных особенностей местности", - уточняется в сообщении.

И.о. министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов ранее сообщил ТАСС, что сейчас из-за горного рельефа сигналом цифрового телевидения покрыто 95% территории полуострова. Оставшиеся 5% будут охвачены новой системой вещания через два года.

Переход на цифровое вещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября 2019 года.

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