В следующем конкурсе "Лидеры России" может появиться направление ТЭК

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко не исключил, что в следующем сезоне конкурса "Лидеры России" может появиться направление в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

"Была идея по управленцам в сфере энергетики... вырастет к следующему году отдельный трек - прекрасно", - сказал Кириенко на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что в этом сезоне в конкурсе появились три направления - наука, здравоохранение, финансы и технологии. Кириенко уточнил, что для появления новых направлений необходимо, чтобы был запрос от работодателей. "Вот по этим трем направлениям запрос есть сейчас. Со всеми остальными коллегами и по образованию, и по культуре, и по целому ряду других направлений были обсуждения", - сказал он.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России", онлайн-регистрация на который продлится до 27 октября включительно.