Не докуренная Черчиллем сигара выставлена на аукционе за $7,3 тыс.

ТАСС, 8 октября. Сигара, не докуренная премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) в лондонском театре Колизеум 30 января 1953 года, выставлена на торги аукционного дома Hansons Auctioneers в английском графстве Дербишир за £6 тыс. ($7,3 тыс.). Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph .

По данным аукционеров, окурок подобрала с пола капельдинерша Виолетта Кинг, которая помогла популярному политику и его супруге Клементине занять места в одном из самых вместительных столичных театров для просмотра американского музыкального фильма Call Me Madam.

Кинг попросила племянницу, которая владела компанией, производящей детские инкубаторы, помочь ей сохранить реликвию в высокопрочном пластике. Она также написала в резиденцию премьера на Даунинг-стрит, 10 с просьбой разрешить ей поделиться этой историей со своими друзьями.

Через неделю она получила ответ от личного секретаря Черчилля. В нем, в частности, говорилось, что глава правительства, "конечно же, не возражает против того, чтобы вы рассказали друзьям о том, что сигара, которую вы нашли, принадлежит именно ему, и он очень ценит вашу добрую волю".

Это послание, а также заметка в газете о посещении Черчиллем театра, в которой подчеркивалось, что аудитория, увидев премьера, "встала и зааплодировала", вошли в лот с окурком, торги по которым пройдут позднее в 2019 году. По словам владельца аукционной компании Чарльза Хэнсона, "история этой находки не вызывает сомнений".

Два года назад сигара, не докуренная Черчиллем в парижском аэропорту, была продана на торгах в США более чем за $12 тыс.