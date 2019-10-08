В вузе Северной Осетии установили уникальное энергосберегающее отопительное оборудование

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Уникальное для регионов России итальянское отопительное оборудование установили в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"В СОГУ установили уникальное для регионов России отопительное оборудование итальянской компании. <…> Задача - энергосбережение и забота об окружающей среде", - говорится в сообщении.

Конденсационные котлы считаются самыми эффективными, экономичными и экологичными. КПД оборудования составляет 99%. Дым в котлах выводится при очень низкой температуре (60-70 градусов, вместо 110-130 градусов), токсичные выбросы ниже, чем в любых бытовых котлах, уточнили в вузе. В релизе уточняется, что такое оборудование только начали устанавливать в образовательных и медицинских учреждениях Европы.

СОГУ - один из старейших учебно-научных комплексов СКФО. В 2017 году он стал победителем конкурса приоритетного проекта Министерства образования и науки России "Вузы как центры пространства создания инноваций" и получил статус университетского центра инновационного, технологического и социального развития региона.

В структуре университета 17 факультетов и 52 кафедры. Функционируют шесть научно-исследовательских центров. Среди них, научно-образовательный центр естественных наук СОГУ. Работает Центр коллективного пользования "Физика и технологии наноструктур" СОГУ.