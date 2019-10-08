"ВКонтакте" открыла творческую мастерскую на журфаке МГУ

"ВКонтакте" открыла творческую мастерскую для учащихся на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Мастерская посвящена работе с цифровыми медиа. Занятия начинаются 8 октября и будут проводиться раз в неделю. Заявки на участие подали почти 250 студентов.

"Цифровые медиа - это не просто переупакованные традиционные СМИ. Они появляются, строятся и живут по другим правилам. Мы хотим, чтобы студенты еще в университете научились работать в цифровой среде: знали ключевые площадки, жанры и инструменты дистрибуции и продвижения", - сообщила руководитель образовательных проектов "ВКонтакте" Алсу Гарифуллина.

Слушателей мастерской разделят на команды по 3-5 человек. Каждая из них под руководством куратора из "ВКонтакте" и представителей СМИ создаст прототип цифрового медиа. Авторы самых перспективных проектов получат гранты на продвижение.