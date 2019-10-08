В Пензе система профилактики абортов позволила сохранить жизнь более 40 детей

ПЕНЗА, 8 октября. /ТАСС/. Система профилактики абортов, которая внедрена в Пензенской области, позволила сохранить жизнь более 40 детей с начала 2019 года. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Система профилактики абортов в Пензенской области задействует, в частности, административный ресурс и позволяет решить материальные проблемы женщин, планирующих отказаться от ребенка.

"Что касается будущих мам, которые сомневаются, смогут ли они поднять ребенка, уже есть статистика за январь-август. За это время к членам рабочих групп при муниципалитетах обратились 162 женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые решили прервать беременность. <…> 42 будущие мамы заявили о твердом намерении сохранить беременность. 14 малышей уже появились на свет - шесть девочек и восемь мальчиков", - отметил Белозерцев.

По его словам, главные причины, по которым женщины собирались сделать аборт, - это отсутствие постоянного заработка, жилищные вопросы, вредные привычки мужа, проблемы с устройством старшего ребенка в детский сад. "Большинство этих проблем решаемы, помощь эти женщины получили - и каждого четвертого ребенка уже точно удалось спасти", - добавил глава региона.

В Пензенской области работают десять медико-социальных кабинетов, в которых ведут прием врачи и психологи. С ними женщина, которая задумывается об аборте может проконсультироваться. С начала 2019 года к решению проблем с профилактикой абортов были подключены муниципальные власти. По поручению губернатора, они должны оказывать содействие женщинам, если причина, по которой они собираются сделать аборт, связана с материальными или социальными проблемами.