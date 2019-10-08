Москалькова: регулирование порядка богослужений в жилых домах нуждается в корректировке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Нормативно-правовое регулирование порядка проведения религиозных обрядов и богослужений на личных участках и в жилых помещениях нуждается в корректировке. Об этом говорится в отзыве уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, который предоставлен к состоявшемуся во вторник заседанию Конституционного суда (КС) РФ по жалобе прихожанки Церкви христиан адвентистов седьмого дня.

"Изложенное свидетельствует о необходимости внесения изменений в нормативное регулирование порядка проведения богослужений и других религиозных обрядов и церемоний в жилых помещениях и ответственности за его нарушения", - говорится в документе.

Во вторник в КС РФ состоялось заседание по заявлению жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая является прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня. В доме, который расположен на принадлежащем ей участке, Гламоздинова разрешила проводить на безвозмездной основе богослужения, за что была оштрафована Росреестром на 10 тыс. рублей за нецелевое использование участка.

Обжаловать это решение в судах общей юрисдикции ей не удалось и она обратилась в Конституционный суд. По мнению заявительницы, статьи Земельного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), на основании которых она была оштрафована, не соответствуют Конституции и нарушают ее право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также право на свободу совести и вероисповедания. Решение КС будет вынесено позже.

В отзыве Москальковой к заседанию также отмечается, что оспариваемая Гламоздиновой статья 42 Земельного кодекса ("Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков") и часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ (" Использование земельных участков не по целевому назначению") "сами по себе не могут расцениваться как противоречащие Конституции РФ".

В отзыве омбудсмена также говорится о том, что поступающие к уполномоченному жалобы не содержат ситуаций, идентичной той, которая рассматривает Конституционный суд РФ. В свою очередь адвокаты заявительницы, которые выступили сегодня на заседании КС, отмечают, что аналогичные штрафы уже назначались гражданам судами общей юрисдикции в различных субъектах РФ.