В России издана первая в мире полная энциклопедия о культуре и истории курдов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первая в мире энциклопедия со всесторонним рассказом о культуре и истории курдского народа была издана в России, ее экземпляры на русском и английском языках в ближайшее время будут переданы в крупнейшие библиотеки и университеты Иракского Курдистана и России. Об этом сообщает "Газпром нефть", которая выступила инициатором и оказала финансово-организационную поддержку выходу книги.

Работа над изданием продолжалась три года, в ней принимали участие ведущие эксперты институтов востоковедения и восточных рукописей РАН. Всего в проектную группу вошли 17 известных курдоведов и исследователей, а также редакционный коллектив из 14 человек.

Книга содержит карты, оригинальные иллюстрации и инфографику, редчайшие фотографии и изображения из крупнейших мировых музеев и частных коллекций.

"Издание рассказывает о происхождении и историческом пути курдов, их религиозной жизни, обычаях и праздниках, языке, фольклоре и литературе. Отдельные главы посвящены историческим связям курдского народа с Российской империей, СССР и Российской Федерацией, а также развитию курдского национального движения", - рассказали в компании.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в понедельник лично вручил книгу президенту Курдского автономного района Республики Ирак Нечирвану Барзани. Встреча состоялась во время поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ирак.

"Мы разработали концепцию книги и привлекли к ее созданию ведущих российских ученых-востоковедов. Уверен, что этот труд стал существенным вкладом в сохранение и популяризацию истории и культуры курдского народа", - сказал член правления компании Александр Дыбаль.

В Курдском автономном районе Республики Ирак Gazprom Neft Middle East разрабатывает месторождение Sarkala блока Gаrmian и работает на блоке Shakal.