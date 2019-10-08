Снимки ползущей по ступеням больницы женщины-инвалида возмутили саратовского губернатора

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации с больницей в Ершове, где женщина-инвалид была вынуждена заползать на лестницу, не оборудованную пандусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии колясочницы, ползком забирающейся по лестнице медицинского учреждения, сделали очевидцы, и позднее их опубликовали местные СМИ.

"Губернатор дал поручение разобраться, почему в медучреждении не оборудована доступная среда, что осложняет передвижение людям с ограниченными возможностями", - сказала собеседница агентства, уточнив, что больница не относится к министерству здравоохранения и принадлежит Приволжской железной дороге.

Радаев подчеркнул, что сложившаяся ситуация недопустима, и попросил руководство железной дороги исправить ее.

В пресс-службе Приволжской железной дороги в свою очередь пояснили ТАСС, что сейчас компания "также разбирается в ситуации, будут предприняты меры для того, чтобы не допустить ее повторения".