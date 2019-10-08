Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Снимки ползущей по ступеням больницы женщины-инвалида возмутили саратовского губернатора

Валерий Радаев потребовал выяснить, почему в учреждении отсутствуют пандусы

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации с больницей в Ершове, где женщина-инвалид была вынуждена заползать на лестницу, не оборудованную пандусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии колясочницы, ползком забирающейся по лестнице медицинского учреждения, сделали очевидцы, и позднее их опубликовали местные СМИ. 

"Губернатор дал поручение разобраться, почему в медучреждении не оборудована доступная среда, что осложняет передвижение людям с ограниченными возможностями", - сказала собеседница агентства, уточнив, что больница не относится к министерству здравоохранения и принадлежит Приволжской железной дороге.

Радаев подчеркнул, что сложившаяся ситуация недопустима, и попросил руководство железной дороги исправить ее.

В пресс-службе Приволжской железной дороги в свою очередь пояснили ТАСС, что сейчас компания "также разбирается в ситуации, будут предприняты меры для того, чтобы не допустить ее повторения".

Теги
Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Города Кавминвод вошли в десятку лучших курортов РФ для санаторного отдыха
Самыми популярными направлениями для санаторно-курортного отдыха осенью 2019 года стали Краснодарский край, Ставрополье, Подмосковье, Алтайский край и Крым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС