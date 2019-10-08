Реставраторы приступили к разработке проекта благоустройства Генуэзской крепости в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Специалисты Союза реставраторов России приступили во вторник к разработке проекта благоустройства территории средневековой Генуэзской крепости в крымском городе Судак. Планируется создать зоны отдыха и фестивальные площадки, сообщила ТАСС ответственный секретарь союза Мария Портнова.

"Речь идет о проектах по благоустройству территории крепости с учетом ее исторического значения и туристической привлекательности. Проекты разрабатывают молодые реставраторы, они предполагают зоны отдыха, обустройство арт-пространства", - сказала она.

Группа реставраторов, по словам Портновой, уже приступила к архивным изысканиям в фондах музея-заповедника "Судакская крепость", где проведен предварительный отбор исторической документации.

Предполагается разбить работы на несколько этапов. В частности, до конца ноября 2019 года планируется провести натурное обследование территории и фотофиксацию, сформировать техническое задание, а весной 2020 года провести серию выездных проектных мастерских в Судаке с презентацией общественности эскизных проектов и затем представить их на форуме "Таврида" и на конгрессе молодых реставраторов в Москве.

Генуэзская крепость в Судаке является одним символов Крымского полуострова и популярным туристическим объектом. Ежегодно ее посещают более 200 тыс. человек. Крепость лучше всего сохранилась до наших времен из генуэзских укреплений в Крыму. Она широко использовалась для съемок кинокартин.

Крепость построили предположительно в VII веке н.э., и в Средние века, примерно до 1475 года - момента османского нашествия, использовалась как опорный форпост генуэзских колоний в северном Причерноморье.