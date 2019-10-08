Пилотный тур на Курилы для японских туристов отложили

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Пилотный тур на южную часть Курильских островов для японских туристов, запланированный на период с 11 по 16 октября, отложен на неопределенный срок. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Японии.

Отмечается, что причиной этого стало требование российской стороны сдвинуть сроки поездки. "В дальнейшем возможность осуществления тура будет обсуждаться с имеющими к этому отношение сторонами", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно обнародованному ранее плану, группа туристов и их сопровождающих в лице чиновников МИД, представителей Японского агентства по туризму, а также врачей и переводчиков, в составе 50 человек должна была отправиться из порта Немуро на острове Хоккайдо 11 октября и в тот же день прибыть на Кунашир. Там у них было запланировано посещение православных храмов и музеев. Затем 14 октября они должны были доехать до Итурупа, чтобы посетить горячие источники и осмотреть белые скалы.

Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.