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Комитет Думы поддержал законопроект о возможности запрета на выезд экс-сотрудников ФСБ

Право выезжать за рубеж может быть ограничено на пять лет с момента выхода в отставку

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении предложенный группой депутатов законопроект, который дает возможность ограничить право выезда за границу сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) на срок до пяти лет с момента их выхода в отставку.

"Считаю, что документ правильный, - сказал глава комитета Леонид Калашников. - Считаю, что его надо [выносить] на заседание, принимать". Законопроект был поддержан в ходе голосования.

"Выносим на 17-е число [октября]", - добавил Калашников.

Как пояснил ранее ТАСС автор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выезд за рубеж для бывшего сотрудника органов безопасности может быть временно ограничен "в случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп". По его словам, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений.

В соответствии с предложенной поправкой в законодательство "такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет", уточнил Пискарев. Он также констатировал, что "имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности".

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