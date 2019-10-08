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Москалькова организует дискуссионную площадку по защите прав женщин

По мнению уполномоченного по правам человека в России, важно поддерживать обмен информацией и мнениями по этой проблеме

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует организовать в следующем году дискуссионную площадку по защите прав женщин. Об этом омбудсмен написала во вторник в своем Instagram-аккаунте по итогам встречи с директором директората по человеческому достоинству, равенству и управлению Совета Европы Клаудией Лучиани и главой по реализации совместных проектов департамента по гендерному равенству Мартой Бессера.

"Ко мне приходит мало обращений по поводу дискриминации женщин, но в то же время я вижу, что проблемы в этой области все еще есть", - заявила Москалькова. По ее мнению, важно поддерживать обмен информацией и мнениями по этой проблеме. "Планирую организовать в следующем году дискуссионную площадку по защите прав женщин", - отметила она в этой связи.

Как сообщается на сайте омбудсмена, также темой встречи с представителями Совета Европы стало продолжение совместного проекта по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Представители Совета Европы также интересовались темой домашнего насилия в отношении женщин. Уполномоченный пояснила, что такие случаи в Российской Федерации фиксируются редко, но не являются единичными", - сообщается на сайте. По словам Москальковой, такие ситуации "возмутительны и сподвигают нас к более активным действиям в защиту женщин в семье".

Сообщается, что уполномоченный попросила представителей Совета Европы дать разъяснение к отдельным нормам Стамбульской конвенции, защищающей жертв насилия. Москалькова считает, что Россия могла бы принять этот документ или адаптировать его отдельные положения. С этой целью федеральный омбудсмен предложила организовать в 2020 году круглый стол по теме защиты женщин от насилия, к участию в котором пригласила представителей Совета Европы.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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