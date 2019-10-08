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В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail

Сенаторы хотят блокировать пользователей за распространение запрещенной информации
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом во вторник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации. Об этом сообщила пресс-служба Клишаса.

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"В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, указанным в этом требовании, передачи электронных сообщений в порядке, определенном правительством РФ", - говорится в тексте.

Как пояснил Клишас, речь идет о новой редакции ранее уже предлагавшейся им инициативы. "Попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения", - констатировал он, уточнив, что предыдущая версия законопроекта в связи с этим была отозвана из Госдумы. По словам сенатора, в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие - "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов.

"Предлагаемые изменения существенно упрощают последующее правоприменение, а также позволяют урегулировать обмен электронными сообщениями между определенными пользователями разных информационных систем (программ)", - сказал парламентарий. Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. "Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", - считает Клишас.

Кроме того, действующая редакция закона "позволяет сделать вывод о том, что организатор сервиса обмена сообщениями может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки", обратил внимание разработчик. "Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти", - заявил он, выразив уверенность, что эта норма "позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией".

Теги
РоссияКлишас, Андрей Александрович
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