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Дело сестер Хачатурян

Судебные эксперты: сестры Хачатурян воспринимали обстановку в семье как угрожающую

По словам адвокатов, результаты дополнительной экспертизы еще раз подтвердили: девушки находились в состоянии необходимой обороны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Судебные эксперты установили, что обвиняемые в убийстве своего отца сестры Хачатурян воспринимали обстановку в семье как угрожающую жизни и здоровью, сообщил ТАСС во вторник защитник одной из них Алексей Паршин.

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"Согласно представленным материалам уголовного дела и сведениям, полученным при проведении амбулаторных судебных комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян, 27 июля, непосредственно перед случившимся, все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизни и здоровью. Непосредственно в период, относящийся к совершению инкриминируемых им деяний, у Ангелины и Крестины на фоне длительной психотравмирующей ситуации - с побоями и изгнанием матери, постоянными унижениями, угрозами, издевательствами, физическим насилием, насильственными действиями сексуального характера со стороны потерпевшего, ощущением "новой опасности", угрозы безопасности физической целостности родным сестрам (у отца в день правонарушения отмечалось неадекватное поведение, парадоксальные перепады настроения, агрессия, радость от истязаний) - развилась защитно-оборонительная реакция непсихотического уровня", - привел выдержку из экспертизы защитник.

По словам адвоката, столичные судмедэксперты подтвердили выводы, ранее сделанные их коллегами из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, о том, что психические расстройства, выявленные у сестер Хачатурян, находятся в причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна. Специалисты на основании всех проанализированных ими материалов, предоставленных для экспертизы, подтвердили диагнозы всех трех сестер и определили вред, нанесенный их здоровью, как тяжкий. По словам защитника, по общему мнению адвокатов сестер Хачатурян, результаты дополнительной экспертизы еще раз подтвердили: девушки находились в состоянии необходимой обороны.

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Дело сестер Хачатурян
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