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В Татарстане подготовили 2 тыс. волонтеров для помощи при переходе на цифровое ТВ

В регионе также создан штаб для помощи жителям, которые еще не перешли на цифровое телевещание

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана подготовили и обучили 2 тыс. волонтеров, которые будут помогать жителям республики переходить на цифровое телевещание. Об этом во вторник журналистам сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Татарстан входит в число регионов, которые 14 октября в четвертой волне перейдут с аналогового телевещания на цифровое.

"Более 2 тыс. волонтеров были обучены. Проведена учеба, их пригласили в Казань, показали, как это устроено - как переключать, куда включать для того, чтобы человек смог выполнить помощь", - сказал министр.

По словам Хайруллина, в республике создан региональный штаб для помощи жителям, которые еще не перешли на цифровое ТВ, будут сформированы волонтерские группы.

"Любой обратившийся к нам сможет получить квалифицированную помощь, самое главное - бесплатно и в достаточно быстром формате. Наш региональный контактный номер - 8 800 222 87 16", - добавил министр.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Теги
РоссияТатарстан
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