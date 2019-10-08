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Выборы в Мосгордуму - 2019

В МВД заявили о предотвращении массовых беспорядков с тяжкими последствиями перед выборами

В ведомстве отметили "грамотные и четкие действия всех правоохранительных структур"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. МВД России и Росгвардия не допустили перед выборами в Москве массовых беспорядков с тяжкими последствиями благодаря грамотным и четким действиям всех правоохранительных структур. Об этом сообщил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.

"Органы внутренних дел в предвыборный период и во время проведения выборов 8 сентября действовали строго в рамках своих полномочий и законодательства РФ. При объективно провокационных действиях организаторов и участников несогласованных акций в центральной части Москвы в результате четких и тактических грамотных действий сотрудников полиции и Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города", - сказал он на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Денисенко напомнил, что сейчас расследуются уголовные дела в отношении активных участников несанкционированных акций, которые прошли в июле и августе этого года, некоторые из них уже осуждены, что свидетельствует о противоправном характере их действий. При этом представитель МВД подтвердил, что перед акциями распространялись необходимые инструкции. "Действительно, это имело место, правовая оценка будет дана, виновные понесут установленную законом ответственность", - сказал он. "Можно безусловно утверждать, что мы наблюдали четко скоординированные действия так называемых мирных протестующих. Координация протеста осуществлялась посредством социальных сетей", - подчеркнул Денисенко.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 и 27 июля, 3 и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам летних акций оппозиции в российской столице. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему были арестованы 15 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам заключения.

Теги
РоссияКПРФВыборы в Мосгордуму - 2019
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