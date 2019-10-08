Более 60 человек стали участниками клуба "Профессионалы будущего" в КБР

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Более 60 молодых людей объединились в клуб "Профессионалы будущего" и проходят профориентационную подготовку в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете (КБГАУ). Серия мероприятий с международным участием проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). Об этом ТАСС сообщила во вторник автор проекта "Молодежный клуб "Профессионалы будущего" Зухра Хочуева.

"Проект называется "Молодежный клуб "Профессионалы будущего" с международным участием и реализуется при грантовом участии Росмолодежи. Международное участие обеспечивалось Абхазским госуниверситетом, Азербайджанским государственным аграрным университетом и в КБГАУ состоялся вебинар по стратегическому взаимодействию молодежных клубов в международном формате. Участники клуба - молодежное сообщество - аспиранты, студенты, школьники, независимо от направления и сроков обучения, уже 60 человек пришли к нам и просятся еще", - сказала Хочуева.

В рамках проекта в КБГАУ открылся сам клуб "Профессионалы будущего", работу которого планируется проводить и после завершения грантовых обязательств. "Накануне открылся сам клуб и школа "Вектор роста" в рамках клуба профессионалов будущего. Был мастер класс по проектированию бизнеса Берта Торчокова, а тренинг "Креативное мышление" вела клинический психолог, тренер Залина Ульбашева. Сегодня заканчивается тренинг по лидерским качествам и саморазвитию, а далее состоится коворкинг с представителями делового сообщества", - уточнила собеседница агентства.

При подборе экспертов авторы проекта ориентировались на потребности молодежи. "Специалистов по профессиональной ориентации подбирали сами, а вот тренеров пригласили, ориентируясь на желание молодежи. Они сами рассказали, с кем бы хотели встретиться и какие темы, насущные проблемы хотели бы обсудить", - добавила автор проекта.

7-13 октября в разных регионах страны проходят мероприятия, организованные в рамках деятельности Национальной лиги студенческих клубов. Национальная лига студенческих клубов при поддержке Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи реализует студенческие события на территории РФ.