Мессенджеры предлагается штрафовать на 1 млн рублей за отказ блокировать пользователей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение запрещенной в РФ информации может составить до 1 млн рублей. Это следует из пакета законопроектов, внесенных в Госдуму во вторник сенаторами во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Действующая редакция предлагаемой к корректировке статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за "неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей". В частности, прописаны штрафы для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Внесенными поправками предлагается исключить слово "мгновенными", поскольку в базовом законопроекте в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, устанавливается общее для них понятие - "организатор сервиса обмена сообщениями".