Города Кавминвод вошли в десятку лучших курортов РФ для санаторного отдыха

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Города Кавказских Минеральных Вод (КМВ) вошли в десятку лучших городов и регионов России, популярных для оздоровительного отдыха и лечения этой осенью. Такие данные приводит российское аналитическое агентство "ТурСтат". Рейтинг был составлен совместно с сервисом бронирования путевок Санатории-России.РФ,

"Самыми популярными направлениями для санаторно-курортного отдыха осенью 2019 года стали Краснодарский край, Ставрополье, Подмосковье, Алтайский край и Крым. В первую десятку для оздоровительного отдыха осенью-2019 вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск в Ставропольском крае, Евпатория и Ялта в Крыму, Белокуриха в Алтайском крае и Подмосковье", - говорится в сообщении агентства.

По данным исследования, в российских санаториях осенью отдыхают, в среднем, по 10 дней. По результатам исследования, осень является наиболее благоприятным сезоном для санаторно-курортного отдыха. До 75% отдыхающих в санаториях составляют женщины, большинство отдыхающих относится к возрастной категории от 35 до 50 лет.

Как подтвердил ТАСС начальник отдела маркетинга ООО "Санаторий "Русь" (город Ессентуки) Денис Гамм, число отдыхающих в санаториях Кавказских Минеральных Вод (КМВ) возрастает в сентябре-октябре. "Есть такая тенденция, что Кавказские Минеральные Воды осенью приобретают бархатный сезон. Летом большая часть потенциальных наших гостей отдыхает на море с детьми разных возрастов, а в начале осени, когда дети идут либо в школы, либо в институты, соответственно, большая часть людей приезжают к нам для благоприятного отдыха и лечения. Сентябрь и октябрь - самые лучшие и самые популярные месяцы для отдыха на курортах КМВ", - сказал собеседник агентства.

По словам Гамма, большинство отдыхающих в этот период приезжают из регионов России. "Несмотря на то, что в большей части России зачастую уже идет дождь и снег, у нас благоприятно, плюс красивые виды, хороший чистый воздух. И это то время, когда можно насладиться и лечением, и климатом, и тем питанием, которое состоит из продуктов, выращенных в нашем же регионе", - сказал он.

Однако, как отметил Гамм, есть отдыхающие и из других стран, в том числе из стран ближнего Зарубежья. "Это, например, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Летом в этих странах очень жарко, а у нас комфортно, вот они к нам приезжают летом. Сейчас тоже есть, но значительно меньше", - пояснил собеседник агентства.

О количестве отдыхающих

Ранее в управление по информполитике правительства Ставропольского края сообщили, что курорты Кавказских Минеральных Вод за 7 месяцев 2019 года приняли около 609 тыс. человек, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года. Коэффициент загрузки санаторно-курортного комплекса КМВ вырос до 99% к плановой численности. В 2018 году этот показатель составил 97,7%.

По данным управления, в целом санаторно-курортный и туристский комплекс Ставрополья за семь месяцев текущего года принял на лечение и отдых 836,1 тыс. человек, что на 7,6% больше аналогичного периода 2018 года.