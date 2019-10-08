Кузнецова попросила власти Москвы выделить место под гостиницу для онкобольных детей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой предоставить участок земли под строительство гостиницы для тяжелобольных детей, которые проходят лечение в столице, или подобрать подходящее для этих целей здание. Об этом сообщается в ответе представителя детского омбудсмена на обращение председателя благотворительного фонда "Спаси жизнь" Юлии Ромейко, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Уполномоченным направлено письмо мэру Москвы С. С. Собянину с просьбой о содействии в выделении земельного участка под строительство социальной гостиницы для проживания тяжелобольных детей из регионов России, проходящих лечение в НМИЦ онкологии Н. Н. Блохина, или предоставлении здания для таких целей", - говорится в документе.

В сентябре 2019 года Кузнецова взяла на контроль ситуацию с попыткой соседей выселить онкобольных детей из арендуемого жилья в Москве. По мнению уполномоченного, одним из решений подобных проблем и их недопущения в будущем может стать развитие программы социальных гостиниц, которые уже сейчас действуют при некоторых клиниках.

Уполномоченный отмечала, что это уже не первый случай, когда дети, приезжающие на обследование и лечение в федеральные клиники и проживающие в съемном жилье, "сталкиваются с недопониманием соседей и других жильцов". Так, в ноябре 2018 года жильцы одного из многоквартирных домов на юго-западе Москвы инициировали сбор подписей за выселение проживающих в доме семей с онкобольным детьми. В письме для сбора подписей утверждалось, что такие дети, так как ходят в масках, могут быть "заразными" и опасными для окружающих. Онкологи и представители благотворительных фондов разъяснили тогда, что люди с онкологическими заболеваниями ходят в масках для того, чтобы самим не заразиться, так как у них ослабленный иммунитет, а вовсе не потому, что могут кого-то заразить.