СМИ: в Италии суд запретил вывоз работы Леонардо да Винчи на выставку в Лувр

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Суд по административным делам области Лацио отменил вывоз рисунка Леонардо да Винчи "Витрувианский человек" на выставку в Лувр. Как сообщает во вторник информационный портал Rai News 24, таким образом было удовлетворено ходатайство ассоциации "Наша Италия" (Italia Nostra), которая выступила против достигнутого ранее соглашения между министерствами культуры Италии и Франции.

Знаменитый "Витрувианский человек", выполненный одним из самых известных художников эпохи Возрождения около 1490-1492 годов и хранящийся в музее Академии в Венеции, должен был направиться в Париж на выставку, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо. Открытие экспозиции намечено на 24 октября. Решение итальянского суда приостанавливает действие меморандума об обмене произведений да Винчи на работы Рафаэля из собрания Лувра к выставке в римском зале "Скудерие дель Квиринале", которая планируется в следующем году и приурочена к 500-летию со дня смерти художника из Урбино.

Несмотря на широко отмечаемую в Италии и Франции дату смерти Леонардо, Рим так и не смог добиться, чтобы Лувр одолжил на выставку "Джоконду", даже если ранее французские власти не исключали возможности вывоза знаменитого портрета из музея.

Уроженец небольшого тосканского города Винчи (давшего фамилию незаконнорожденному сыну местного нотариуса) Леонардо умер во Франции в замке Кло-Люсе недалеко от замка Амбруаз его покровителя короля Франциска I. Портрет Моны Лизы оставался с художником до конца его дней и таким образом оказался достоянием Франции.