Электронные визы на Дальний Восток за два года получили более 160 тыс. иностранцев

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 120 тыс. иностранцев посетили Дальний Восток по электронной визе за два года действия механизма, всего жителям других государств выдано более 160 тыс. таких виз. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минвостокразвития.

Механизм электронной визы действует в регионах Дальнего Востока с августа 2017 года. Заявка на получение визы принимается на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

"Регионы Дальнего Востока благодаря упрощенному режиму оформления визы посетили 122202 иностранца. Всего же электронная виза выдана 162704 жителям других государств", - говорится в сообщении

Отмечается, что больше всего электронных виз выдано гражданам Китая - 125 тыс. человек ее уже получили, из них 95 тыс. человек ей уже воспользовались. На втором месте - Япония, гражданам которой выдано свыше 32 тыс. виз. На третьем месте - Индия, более 2 тыс. жителей которой оформили визы на Дальний Восток.

Оформить электронную визу могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня 2019 года в перечень стран включен Тайвань. За несколько месяцев гражданам этого государства выдано 343 визы, 159 жителей Тайваня уже посетили Дальний Восток.

Приехать на Дальний Восток по электронной визе можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Анадыре, Чите и Улан-Удэ. Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через несколько железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска.