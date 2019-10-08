Суд оставил права на песни и товарный знак L'One за лейблом Black Star

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав рэпера L'One (Леван Горозия) к продюсерской компании Black Star, а также его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Исковое заявление Горозии о признании исключительных прав оставлено без удовлетворения", - сказали в суде.

Тем самым суд оставил права на песни, клипы и товарный знак за лейблом Black Star.

В Хамовническом суде Москвы зарегистрирован еще один иск рэпера к лейблу. Сумма исковых требований по нему составляет 147 млн рублей.

L'One покинул лейбл Black Star в марте 2019 года.