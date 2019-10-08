Первую базовую школу РАН во Владимирской области откроют в сентябре 2020 года

ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ /Владимирская область/, 8 октября. / ТАСС/. Средняя школа поселка Вольгинский Владимирской области станет базовой школой Российской академии наук (РАН) по химико-биологическому направлению. На ее базе будет проходить подготовка кадров для фармкомпании "Генериум", расположенной в Вольгинском, сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании Дмитрий Кудлай.

"Есть концепция базовых и опорных школ РАН, есть определенные критерии, которые предъявляются к этим школам. Мы видим специализацию данной школы медико-биологического и химического направления. У нас есть самое современное оборудование, есть учебные классы, где мы на начальном этапе хотим обучать ребят", - сказал Кудлай, отметив, что школа получит статус базовой к 1 сентября 2020 года.

Для получения статуса базовой школы планируется за счет фармпроизводителя организовать подготовку нескольких учителей школы поселка Вольгинский по семи компетенциям, связанным лабораторно-химическим анализом, машинным обучением и большими данными, фармацевтикой, графическим дизайном, интернетом вещей. Кроме того, запланировано приобретение компьютерного класса для обучения школьников начальных классов основам программирования. Также предусмотрено проведение проектно-аналитических сессий для старшеклассников и вовлечение детей в движение WorldSkills Russia.

По словам Кудлая, уже заключены рамочные соглашения о содействии школе с ведущими медицинскими вузами.

Ранее Минпросвещения, РАН и группа компаний "Просвещение" запустили проект по созданию опорных школ РАН. Сейчас в пилотном проекте принимают участие 110 школ из 32 субъектов РФ. На закупку нового оборудования для таких школ будет выделено более 1 млрд рублей. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов.

"Генериум" - российская компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением высокоэффективных биотехнологических препаратов. В состав группы входит завод по производству генно-инженерных препаратов и центр разработки генно-инженерных препаратов, а также центр разработки и производства клеточных продуктов.