Новый вертолет для нужд санавиации получили медики Дагестана

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана по нацпроекту "Здравоохранение" получило новый вертолет Ми-8АМТ, оснащенный современным медицинским модулем. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Сегодня в аэропорту Махачкалы приземлился новый вертолет Ми-8АМТ для нужд санитарной авиации нашей республики. Минздрав Дагестана получил его в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет, который способен совершать полеты на дальние расстояния без дозаправки, оснащен современным медицинским модулем, в том числе реанимационным оборудованием. "Это позволит врачам прямо на борту оказывать экстренную медицинскую помощь, как взрослым, так и маленьким детям, и осуществлять их эвакуацию из отдаленных <...> сел", - пояснил представитель Минздрава региона.

По данным Минздрава региона, Дагестан вошел в число 49 регионов, которые в этом году участвуют в программе по развитию санитарной авиации. Данная программа направлена на значительное увеличение количества вылетов и повышение доступности медицинской помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной, в первую очередь для жителей отдаленных районов. Полеты в основном будут осуществляться на деньги, выделенные в рамках проекта развития санитарной авиации - 85%, остальные 15% - за счет средств регионального бюджета.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.