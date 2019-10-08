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Москалькова отметила качественные изменения в составе новых ОНК, созданных в 43 регионах

Омбудсмен считает общественные наблюдательные комиссии важным институтом по контролю за соблюдением прав заключенных

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о качественных изменениях, которые произошли в составе новых общественных наблюдательных комиссий (ОНК), сформированных в 43 российских регионах. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба омбудсмена.

"Состав новых ОНК претерпел серьезные качественные изменения: если раньше большую долю в нем занимали бывшие работники силовых ведомств, то на смену им пришли представители социально ориентированных групп и общественных организаций", - приводятся в сообщении слова Москальковой.

По ее словам, изменения связаны с участием уполномоченных в процессе формирования комиссий. "Как федеральный, так и региональные омбудсмены представили свои кандидатуры на включение в составы ОНК, Общественная палата РФ учла их рекомендации", - подчеркнула Москалькова.

В пресс-службе отметили, что омбудсмен считает ОНК важным институтом по контролю за соблюдением прав заключенных и "уделяет большое внимание взаимодействию с комиссиями".

По итогам конкурса в состав 43 комиссий прошли 700 человек. "Впервые сформированы ОНК в Ненецком и Чукотском автономных округах. В состав каждой из комиссий вошло по пять человек. Максимальный состав ОНК из 40 человек сформирован сразу в четырех субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области", - отметили в пресс-службе, добавив, что численность комиссий увеличилась еще в 22 регионах.

Закон об ОНК был принят в июне 2008 года. Он предусматривает назначение Советом Общественной палаты РФ в каждом регионе членов ОНК, которые наделяются правом беспрепятственного прохода в отделы полиции, СИЗО, ИВС, спецприемники для лиц, отбывающих административный арест, исправительные учреждения для общественного контроля за соблюдением прав граждан. В настоящее время срок полномочий членов ОНК составляет три года.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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