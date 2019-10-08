Путин поручил кабмину предложить сроки внедрения новой системы оплаты труда медиков

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство России вместе с властями регионов должно в течение года проработать вопрос о сроках внедрения в субъектах РФ новой системы оплаты труда медицинских работников. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам пошедшего 2 октября совещания о модернизации первичного звена здравоохранения.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ представить предложения о сроках внедрения в субъектах РФ новой отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения", - говорится в поручении, опубликованном во вторник на сайте Кремля. Там же указано на необходимость "провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством РФ требований".

Срок исполнения этих поручений установлен до 20 сентября 2020 года.

Как сообщила на совещании 2 октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в рамках совершенствования отраслевой оплаты труда медицинских работников предлагается закрепить долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже уровня, описанного в майских указах президента. Путин тогда потребовал, чтобы "при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты" медикам.

Ранее Скворцова говорила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медицинских работников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет и потребует дополнительных бюджетных средств.