Кабмин внес в Госдуму законопроект, защищающий права детей на жилье при разводе родителей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов участия родителей в дополнительных расходах на детей. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в дополнительных обязательствах, связанных с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением", - уточняется в документе.

Соответствующий проект изменений в Семейный кодекс разработан Минюстом России во исполнение плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

В соответствии с действующей редакцией статьи 86 Семейного кодекса при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Перечень исключительных обстоятельств, указанный в этой статье, не является исчерпывающим. Однако указание в тексте статьи на события, связанные только с состоянием здоровья ребенка, приводит к тому, что в судебной практике она толкуется как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья и реабилитацией ребенка.

В связи с этим законопроектом предлагается включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.

Эти правки в законодательство были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 2 октября 2019 года.