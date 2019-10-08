Канал "Россия К" запускает проект о детском и юношеском танце с участием Сергея Полунина

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Съемки телевизионного проекта о детском и юношеском танце "Большие и маленькие" начнутся на канале "Россия К" 9 октября. Одним из членов жюри станет всемирно известный артист балета Сергей Полунин, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе канала.

"Большие и маленькие" - так называется телевизионная встреча юных артистов, которые готовы показать зрителям свои таланты и умения. Три программы, три хореографических направления, 30 коллективов и солистов из разных, больших и малых, городов: Москва, Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Набережные Челны, Пермь, Севастополь, Магнитогорск, Нефтеюганск, Казань, Рязань, Костомукша, Томск, Ульяновск, Зеленодольск, Самара, Новосибирск, Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в проекте будут участвовать как ансамбли, так и сольные исполнители, которые сами выберут программу своих выступлений. "В каждой программе - десять участников. По условиям, танцоры сами выбирают вид хореографии, который они представят - классический, современный или народный танец. Зрители увидят, как выступления ансамблей, так и сольные номера", - отметили представители телеканала.

В состав жюри войдут исполняющий обязанности ректора Севастопольской академии хореографии, победитель первого сезона проекта "Большой балет" на телеканале "Россия К" Сергей Полунин; хореограф, лауреат российских и международных конкурсов Софья Гайдукова; ведущий программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия К" Михаил Зеленский; танцовщик, хореограф, балетмейстер Александр Могилев. Ведущей проекта станет народная артистка России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра "Ла Скала" Светлана Захарова.

Премьерные выпуски новой программы пройдут в 2020 году, добавили в пресс-службе.