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Северный Кавказ

В селах Ингушетии намерены отключать уличное освещение по ночам

Центральные улицы и такие стратегически важные объекты, как больницы, школы всегда должны быть обеспечены бесперебойным освещением, отметил при этом вице-премьера региона Михаил Илезов

МАГАС, 8 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии считают нецелесообразным использование уличного освещения в сельских поселениях в ночное время суток, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Обращаю внимание муниципалитетов на нецелесообразность использования уличного освещения в ночное время суток. Центральные улицы и такие стратегически важные объекты, как больницы, школы всегда должны быть обеспечены бесперебойным освещением, а в спальных районах республики после полуночи необходимо отключать", - передает пресс-служба слова вице-премьера региона Михаила Илезова.

Также сообщается, что в "ближайший период" в регионе будет создана рабочая группа с участием представителей муниципальных образований и коммунальных предприятий региона для консолидации электросетевого и газового имущества республики.

"В деятельность рабочей группы будут входить выявление, оформление и инвентаризация бесхозных объектов, находящихся на территории республики, для последующей передачи на баланс Минимущества Ингушетии. До конца года эта работа должна быть завершена ", - сказал Илезов.

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