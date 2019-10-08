Руководители российских СМИ посетили в КНДР массовое гимнастическое и художественное шоу

ПХЕНЬЯН, 8 октября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Делегация руководителей российских СМИ в ходе визита в Пхеньян посетила во вторник массовое гимнастическое и художественное шоу "Страна народа". Оно проходит на крупнейшем в КНДР стадионе им. Первого мая, рассчитанном на 150 тыс. мест, и является своеобразной "визитной карточкой" народной республики.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, входящий в состав российской делегации, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что шоу "Страна народа" является представлением мирового уровня, которое стоит посмотреть.

"Это сочетание балета, цирка, танцев, - отметил Эрнст. - Такая очень современная микстовая структура пластического повествования с поразившими меня несколькими воздушными цирковыми номерами высочайшего мирового уровня".

"Живой экран" из тысяч школьников

В представлении "Страна народа", которое было впервые показано публике в июне нынешнего года, принимают участие около 30 тыс. человек. Примерно одну четвертую часть трибун стадиона занимает гигантский "живой экран", который формируют более 17 тыс. учащихся школ Пхеньяна. Школьники по команде поднимают специальные таблички различных цветов и таким образом составляют гигантскую мозаику.

Одновременно с этим на поле стадиона несколько тысяч человек синхронно танцуют и выполняют гимнастические упражнения под музыку. Эти масштабные композиции повествуют о ключевых моментах в истории КНДР: войне с иностранными захватчиками, послевоенном восстановлении экономики, создании современной социалистической державы, ориентированной на науку и технологии. В ходе шоу на "живом экране" попеременно появляются гигантские портреты лидеров народной республики - основателя КНДР Ким Ир Сена, его сына Ким Чен Ира, а затем нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына.

Одна из сцен представления посвящена дружбе КНДР с другими народами. Тысячи артистов появляются на центральном поле стадиона в национальных одеждах зарубежных стран. В одном из эпизодов звучит русская "Катюша", которую в народной республике знают практически все, так как ее часто исполняют по радио и телевидению.

Финальная сцена шоу "Страна народа" посвящена объединению Кореи. Она подводит итог театрализованному экскурсу в 70-летнюю историю народной республики и показывает, что в КНДР видят будущее своей страны в качестве единого корейского государства.

Шоу из книги рекордов Гиннесса

Всемирную популярность массовые гимнастические и художественные представления в КНДР приобрели под названием "Ариран" после того, как в 2007 году они вошли в книгу рекордов Гиннесса как самое массовое шоу в мире - тогда в нем одновременно приняли участие более 100 тыс. человек.

"В следствие того, что "Ариран" попало в книгу рекордов Гиннесса из-за количества участников и это шоу рецензировалось во всех арт-журналах мира как перформанс, КНДР находится внутри современного искусства, - отметил Эрнст. - Помимо политических задач, которые в первую очередь направлены на внутренний рынок для корейских зрителей, это шоу еще выполняет мощную международную функцию, промотируя КНДР как страну, которая может производить очень актуальные перформансы".

Делегация руководителей российских СМИ прибыла в Пхеньян в понедельник на переговоры о сотрудничестве с коллегами из КНДР. В ее состав, помимо гендиректора Первого канала, входят глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин. В ходе визита в Пхеньян у российской делегации запланированы также встречи с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ и заместителем министра иностранных дел Им Чхон Илем, который курирует отношения с Россией.