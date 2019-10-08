Конюхов хочет побить советский рекорд планерного спорта

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов планирует в ноябре побить рекорд планерного спорта, установленный в СССР, и подняться в воздух на 11,5 тыс. м. Об этом он сообщил во вторник на своем творческом вечере в Театре Олега Табакова.

"В этом году мы хотим побить советский рекорд, подняться на 11,5 тыс. метров на Кавказе", - сказал он.

Конюхов сообщил, что с просьбой о полете к нему обратились российские планеристы, которые хотели бы дать толчок развитию этого спорта.

"Потому что у нас заслуги еще советские - планеристы поднимались на 11 тыс. м, а сейчас уже американцы поднимаются на 16 тыс. м. Мне, может быть, это [планерный спорт] не нужно, но если не я, то кто же другой?", - отметил путешественник.

Как сообщил ТАСС президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский, полет на аппарате "Летающая лаборатория" с солнечными батареями запланирован в районе Эльбруса на конец ноября.

Федору Конюхову 67 лет, он совершил несколько кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.