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Северный Кавказ

Студенты СКФУ выступят в четырех компетенциях межвузовского WorldSkills Russia

Финал третьего национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills пройдет в конце ноября в Москве

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского федерального университета, который является крупнейшим вузом Северного Кавказа, вышли в финал национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia по четырем компетенциям. Об этом сообщили во вторник в пресс-центре университета.

"Благодаря высокому мастерству студентов университет получил квоты по четырем компетенциям: "Сетевое и системное администрирование", "Кибер-безопасность", "Туризм" и "Электроника", - говорится в сообщении.

По итогам отборочных соревнований, которые проходили в дистанционном формате, квоты на участие в финале получили представители Института информационных технологий и телекоммуникаций и Института математики и естественных наук. Без отборочных соревнований в финал прошли представитель Инженерного института вуза и студент Института информационных технологий и телекоммуникаций.

Финал третьего национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills пройдет в конце ноября в Москве.

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