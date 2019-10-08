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На Кипре презентовали центр мониторинга за выбросами в атмосферу на Ближнем Востоке

По данным издания Phileleftheros, на создание центра Европейский союз и Республика Кипр должны потратить €30 млн

НИКОСИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Презентация Центра исследований климата и атмосферы Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока (EMME-CARE) прошла во вторник в Институте Кипра, расположенном в Никосии. Об этом сообщает на своем сайте газета Phileleftheros.

На создание центра Европейский союз и собственно Республика Кипр, как ожидается, должны будут потратить €30 млн. Новая структура создается на основе существующего подразделения Института Кипра по климатическим и атмосферным исследованиям, деятельность которого будет выведена на новый уровень за счет укрепления связей с наиболее передовыми зарубежными партнерами. Задачей создающегося центра станет осуществление мониторинга за выбросами парниковых газов в атмосферу в странах восточносредиземноморского и ближневосточного регионов.

К этой работе привлечены более десятка ведущих ученых, которые будут пользоваться информацией, получаемой со спутников и с помощью других технологий. Усилия специалистов будут брошены на помощь тем политикам, которые ведут борьбу с климатическими изменениями.

Кипрский центр должен будет стать одной из главных европейских площадок по наблюдению за состоянием окружающей среды именно в том регионе планеты, климат которого становится все более сухим и жарким. По прогнозам экспертов, на которых ссылается газета, уже через три года ближневосточные страны в совокупности станут выбрасывать в атмосферу больше парниковых газов, чем государства ЕС.

Теги
Кипр
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