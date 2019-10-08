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Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

Компания не предупредила Николаса Мюррея и других потребителей, что у препарата Risperdal от шизофрении и биполярного расстройства есть побочный эффект - гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин)
Описание
© AP Photo/Mel Evans

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Johnson & Johnson обязана будет выплатить $8 млрд в качестве компенсации мужчине за то, что эта американская компания не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата. Как сообщило агентство Reuters, такое решение приняло во вторник жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия (штат Пенсильвания).

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Присяжные вынесли вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея. Он в своей исковой жалобе сообщил, что в детстве употреблял по предписанию врачей препарат Risperdal, предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. У этого средства производства Johnson & Johnson оказался побочный эффект - гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). Потерпевший употреблял данное средство по предписанию врачей с 2003 года.

Мюррей в 2015 году победил по итогам аналогичного разбирательства. Тогда жюри присяжных сочло действия Johnson & Johnson достойными наказания в виде выплаты $1,75 млн потерпевшему. Апелляционный суд штата Пенсильвания в феврале прошлого года признал такой вердикт законным, но снизил размер компенсации до $680 тыс.

Основанная в 1886 году Johnson&Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот J&J составил около $76 млрд.

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США
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