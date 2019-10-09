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СМИ: мэра мексиканского города Лас-Маргаритас привязали к пикапу и проволокли по улицам

Таким образом жители города выразили свое недовольство работой главы муниципалитета

МЕХИКО, 9 октября. /ТАСС/. Хорхе Эскандон, глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас в штате Чьяпас на юге Мексики, во вторник пострадал в столкновении с местными жителями. Крестьяне привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли по нескольким улицам, пока их не остановили сотрудники полиции. Об этом сообщила радиостанция MVS Noticias.

Поводом для конфликта послужило недовольство граждан работой главы муниципалитета. Известно, что он обещал им построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы. В ходе столкновений с полицией в районе Лас-Маргаритас пострадали как минимум 11 человек, еще около 30 крестьян были задержаны.

Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

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Мексика
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