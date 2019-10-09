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За сутки в Комсомольске-на-Амуре вода ушла из 13 жилых домов

В настоящий момент уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составляет 560 см

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре упал на 15 см за сутки. Вода отступила от 13 жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В связи со стабильным понижением уровня Амура воды амурского паводка постепенно отступают от жилых домов, расположенных в микрорайоне Хорпинский. За прошедшие сутки освободились 13 жилых домов и пять приусадебных участков. Также вода ушла с подтопленных дождевым паводком и грунтовыми водами приусадебных участков в микрорайонах Победы и Силинский. В настоящий момент вода сохраняется на 19 частных подворьях в микрорайоне Парковый", - говорится в распространенном релизе.

По состоянию на 9 октября по информации Дальневосточного УГМС, уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составил 560 см, снизившись на 15 см за сутки, у Хабаровска - 298 см, упав на 18 см за сутки. В Хабаровске освободились от паводковых вод 19 земельных участков, остается подтопленным один.

В Комсомольском  районе за прошедшие сутки обстановка не изменилась. Остаются подтопленными один земельный участок и девять участков дорог. В Нанайском районе остаются подтоплены один участок межпоселковой дороги в селе Дубовый Мыс и два участка внутрипоселковой дороги в селе Верхний Нерген. Транспортное сообщение с поселениями не нарушено. В Амурском районе освободился от воды один участок дороги в городе Амурск. Остаются подтопленными шесть дач, сохраняются переливы на автодороге Амурск-Омми, Омми - Эльбан, на шести участках внутрипоселковых и межпоселковых дорог. Подтопления есть также в Ульчском и Николаевском районах. В населенных пунктах идут восстановительные работы, помощь людям оказывают власти и спасатели.

В двух действующих пунктах временного размещения находятся 36 человек, 10 из них дети. Оба ПВР развернуты в Комсомольске-на-Амуре.

В настоящее время на реках Хабаровского края идет спад воды, пойма Амура на участке от Хабаровска до устья остается затопленной на глубину 0,2-3,3 м. У краевой столицы в течение двух суток вода упадет на 30-40 см.

Теги
РоссияХабаровский край
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