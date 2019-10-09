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Антонов заявил, что отказ США выдать визы тормозит ремонт его резиденции

Посол России в США сообщил, что дипмиссия не может привезти группу оценщиков, чтобы выяснить, сколько будет стоить реновация здания

МОНТЕРЕЙ /штат Калифорния/, 9 октября. /ТАСС/. Отказ властей США выдать визы российским специалистам тормозит ремонт резиденции посла РФ в Вашингтоне. Об этом глава российской дипмиссии Анатолий Антонов сообщил во вторник на встрече со студентами Миддлберийского института.

"У меня есть резиденция недалеко от Белого дома. Нам нужно много денег, чтобы провести реновацию этого здания. Мы не можем привезти группу оценщиков, чтобы выяснить, сколько денег нам нужно, потому что Соединенные Штаты не разрешают им въезд", - сказал он.

Теги
СШААнтонов, Анатолий Иванович
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