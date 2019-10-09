В Японии рассчитывают, что отложенный тур на Курилы состоится в кратчайшие сроки

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает, что отложенная пилотная поездка японских туристов на южную часть Курильских островов состоится в кратчайшие сроки. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Акихиро Нисимура.

"В этот раз тур был отложен. Мы надеемся провести согласование и осуществить его по возможности в кратчайшие сроки", - сказал он. Нисимура также подчеркнул, что Япония выступает за продвижение переговоров по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности с РФ, в рамках которой и должна была состояться эта поездка в период с 11 по 16 октября.

Согласно обнародованному ранее плану, группа туристов и их сопровождающих в лице чиновников МИД, представителей Японского агентства по туризму, а также врачей и переводчиков из 50 человек должна была отправиться из порта Немуро на острове Хоккайдо 11 октября и в тот же день прибыть на Кунашир. Там у них было запланировано посещение православных храмов и музеев. Затем 14 октября они должны были доехать до Итурупа, чтобы посетить горячие источники и осмотреть белые скалы.

Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в достижение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.