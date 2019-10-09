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Алтайские власти планируют увеличить выручку от туризма до 13,5 млрд рублей

Прибыль собираются увеличить к 2035 году

БАРНАУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края в рамках создаваемой в регионе программы "Стратегия-2035" планируют увеличить выручку от туристической отрасли в три раза, до 13,5 млрд рублей. Об этом сообщил в среду зампред краевого правительства и министр экономического развития Павел Дитятев на стратегической сессии "Приоритеты развития туризма Алтайского края до 2035 года".

"В рамках стратегии планируется увеличение выручки туристических продаж в регионе с 4,5 млрд до 13,5 млрд рублей к 2035 году. Есть ограничения - удаленность от центра, высокая стоимость доставки туристов, инфраструктурные вопросы, которые предстоит решать", - сказал Дитятев.

Как пояснил журналистам начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, в регионе планируют увеличивать и турпоток, однако, теперь считать туристов будут по новой системе. Ее приведут в соответствие с федеральной: если раньше считались все, кто селился в отелях, гостиницах и на турбазах, приехавшие по делам, отправившиеся в турпоход и так далее, то теперь предполагается в первую очередь учитывать тех, кто размещается в гостиницах, хостелах и прочих средствах коллективного размещения.

"По нашим расчетам, к 2035 году от базового 2018 года этот показатель должен увеличиться практически в два раза - с 690 тыс. человек в 2018 году до 1,4 млн в 2035 году" - уточнил Дешевых.

Руководитель профильного ведомства отметил, что за время реализации в Алтайском крае с 2011 по 2018 год федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, в туристическую отрасль региона бизнес вложил 11,6 млрд рублей. За это время количество граждан, проживавших в гостиницах, увеличилось почти на 20% - с 600 до 690 тыс. человек в год. Объем предоставленных платных услуг вырос в 1,5 раза - с 3 млрд до 4,5 млрд.

Алтайский край активно развивает туризм, во внутреннем региональном продукте доля этой отрасли составляет порядка 7%. Турпоток в регион ежегодно растет на 3 -5 %, по итогам 2018 года общий туристический поток составил около 2,1 млн человек.

Теги
РоссияАлтайский край
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