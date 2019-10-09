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В работе Instagram произошел сбой

Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты

ТАСС, 9 октября. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в Германии, Греции, Польше, Белоруссии, Великобритании, Франции, США, Японии, Бразилии и Аргентине. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (57%), еще 24% - с просмотром историй, порядка 17% не могут загрузить в социальную сеть свои посты.

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