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Абэ заявил, что Токио готовит законы, расширяющие возможности трудиться до 70 лет

При этом премьер Японии дал понять, что выступает за пересмотр системы, при которой пенсии выплачиваются в урезанном виде тем гражданам, которые продолжают работать

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено подготовить законодательную базу, расширяющую возможности для жителей страны при желании работать до 70 лет. Об этом заявил в среду на пленарном заседании верхней палаты парламента премьер-министр Синдзо Абэ.

"Важно создать обстановку, - сказал он, - при которой пожилые люди могли бы при желании работать, несмотря на свой возраст. Мы будем готовить законодательную базу, позволяющую создавать шансы для трудоустройства граждан в возрасте по меньшей мере до 70 лет. Дополнительное внимание будет при этом уделяться предотвращению травматизма и защите здоровья пожилых людей на работе".

Абэ дал понять, что выступает за пересмотр системы, при которой пенсии выплачиваются в урезанном виде тем гражданам, которые продолжают трудиться. "Мы вступаем в эпоху, когда жители Японии будут массово жить до 100 лет, - сказал он. - Правительство намерено изучить вопрос о том, чтобы система выплаты пенсий не препятствовала желанию пожилых людей продолжать трудиться".

Старение и сокращение населения - одна из самых острых социальных проблем Японии. Однако ее власти исходят из того, что пожилые люди в стране часто отличаются бодростью и завидным здоровьем. По официальным данным органов здравоохранения, мужчины в Японии сохраняют полную способность к работе в среднем до 71 года, а женщины - до 74 лет. Правительство рассматривает пожилых японцев как важнейший трудовой резерв.

В настоящее время пенсии в стране выплачиваются гражданам при достижении 65 лет. Но они имеют право уйти на отдых в любой момент в возрасте с 60 до 70 лет. Выплаты тем, кто сделает это до 65 лет, будут несколько урезаны, а продолжающим трудиться и после 65 лет полагается надбавка. Правительство с 2020 года намерено разрешить уходить на пенсию и в возрасте за 70 с соответствующей повышенной премией. Программа предусматривает также льготы частным компаниям, создающим условия для найма людей старше 65 лет.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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