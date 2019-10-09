Опрос: почти 20% россиян лечат простуду чаем с малиной и куриным бульоном

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти каждый пятый житель России (17%) предпочитает обходиться без лекарств во время простуды, ограничившись чаем с малиной и куриным бульоном, 13% лечат ее антибиотиками, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Опрошенные рассказали, чем обычно лечатся при простуде. Антибиотики принимают 13%, 11% предпочитают отечественные противовирусные препараты, иммуномодуляторы пьют 8%. Без лекарств обходятся 17% респондентов - им достаточно чая с малиной, меда и куриного бульона", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что россияне стали больше доверять эффективности вакцинации от гриппа. Так, опрос показал, что прививкам доверяют 66% респондентов, в 2018 году этот показатель составлял 37%. При этом 36% среди тех, кто поддерживает вакцинацию, делают прививку ежегодно, еще 31% - только если подвернется удобный случай, например предложат на работе.

"Чаще всего опрошенные делают прививки в государственной поликлинике (53%). В мобильных пунктах или частных клиниках прививается 18%, в павильонах "Здоровая Москва" или аналогичных центрах - только 2%", - следует из исследования.

Опрос проходил с 23 по 30 сентября среди 11 931 респондента.

Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек. Прививочная кампания против гриппа началась в России 4 сентября. Минздрав рассчитывает в текущем сезоне вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. В частности, прививки должны получать не менее 17 млн детей.